Edebiyatımızın çok sevilen, üretken yazarlarından Ahmet Ümit, edebiyatın ayna olma ve insan ruhunu tüm yönleriyle ele alma işlevlerine de inerek, edebiyatın ve yazarların dünyayı nasıl kurtarabileceğini anlattı. Dünyadaki iki büyük yazardan biri Dostoyevski, diğeri de Shakespeare bana göre. Çünkü, edebiyat söz konusu olduğu zaman subjektiflik başlar. Bir sanat eserini bilimsel olarak ele almaya çalışan eleştirmenler de subjektiftir. Bir eserin iyiliği, devamı için...
Eleştirmenlik, yayın yönetmenliği, yazarlık gibi farklı alanlarda emek veren ve iki farklı kuşağın temsilcisi olan Semih Gümüş ve Irmak Zileli, edebiyat eleştirisinin işlevlerini, olanaklarını ve bugün geldiği noktayı masaya yatırdılar. Irmak Zileli: Eleştirisiz bir edebiyat ne kendini geliştirebilir, ne iyileştirebilir, ne dönüştürebilir. Dahası, kendini geliştirmeyen ve eleştirmeyen bir edebiyat, yazanı da, okuyanı da geliştiremez. Toplum olarak, birbirimizi eleştirmeyi ve eleştiriyi devamı için...
Türkiye Yayıncılar Birliği, Mesleğimiz Yayıncılık Projesi kapsamında, yayıncılığın mesleki standartlarını ve yeterliliklerini, Avrupa Birliği kıstaslarına uyumlu bir biçimde ve sektörün paydaşlarının katılımıyla hazırlamayı amaçlıyor. Proje Koordinatörü Ebru Şenol ve Proje Sektörel Uzmanı Sevengül Sönmez, planlanan faaliyetleri, projenin önemini, işbirliklerini ve Mayıs 2017’ye kadar devam edecek süreci, Keçi okurları için özetlediler. Sürdürülebilir bir proje Ebru Şenol – Proje Koordinatörü Türkiye Yayıncılar Birliği’nin devamı için...
Türkiye’de ve dünyada düşünce ve ifade özgürlüğünün hayata geçirilmesi için 20 yılı aşkın süredir çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten, Metis Yayınları kurucu ortağı, editör, çevirmen Müge Gürsoy Sökmen, 2016 yılındaki ifade özgürlüğü ihlallerine dair izlenimlerini paylaşıyor. Dünyanın her yerinde 2016 yılı, adına şimdiden veda şarkıları yakılmasının da gösterdiği gibi hayli umutsuz geçti, ülkemiz de bu gidişattan fazlasıyla payını aldı. Freedom House’un devamı için...
Zeynep Cemali Öykü Yarışması Proje Başkanı ve Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Müren Beykan, 2016 yılında ülke genelinde büyük bir katılımla gerçekleşen yarışmanın sonuçlarını değerlendiriyor ve genç kalemlerin öykülerinden süzülen dikkat çekici ayrıntıları paylaşıyor. Yarışmamız altıncı kez sonlandı. Bu yıl tema “adalet”ti ve mayıs ayındaki son katılım tarihine dek, 500’ü aşkın öykü ulaştı Günışığı Kitaplığı’na. Devlet okullarından ve özel okullardan katılım devamı için...
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı, yayıncı, eleştirmen, şair Metin Celâl Zeynioğlu, yayıncılığımızın bugününü belirleyen önemli güncel başlıkların yanı sıra ekonomik, teknolojik ve yasal gelişmeleri değerlendirdi. Yazarlar, çevirmenler, tasarımcılar ve yayıncılar olarak çok zorlu ve yoğun bir dönemden geçiyoruz. OHAL (Olağanüstü Hal) koşullarının yarattığı hava, tüm ülkede olduğu gibi, yayın dünyasının emekçileri için de farklı ve başka bir etki yaratıyor. OHAL’in ikinci devamı için...
Kıvrak, coşkulu ve incelikli diliyle kurduğu edebiyat evreninde bugüne kadar öykü ve romanları pek çok ödüle değer görülen Sema Kaygusuz, yazar duygusuyla edebiyatın ve hayatın içinde kalma direnişini anlatıyor. Edebiyatın Kırılgan Yüzü: Hayat… Haftalardır bu başlığın altını doldurmak için ısrarla, ciddiyetle uğraşıp durdum. Son güne kadar bir türlü beceremedim. Sadece ülkede olup bitenler yüzünden değil; içimde bir his, kendi kurduğum devamı için...
Dünyanın en önemli kitap fuarlarından biri olan 68. Frankfurt Kitap Fuarı, dünya yayıncılığının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yayıncı Banu Ünal, bu buluşmadaki gözlemlerini ve önemli ayrıntıları Keçi okurları için özetledi. Bu yıl 19 – 23 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 68. Frankfurt Kitap Fuarı’nın atmosferini belirleyen ana temalar, Kültürel Kimlik, Fikri Mülkiyet ve İfade Özgürlüğü oldu. 2016 onur konuğu Flandre ve Hollanda olan devamı için...
Yapıtlarındaki hümanist söylemle, acıyı, aşkı, hüznü, İstanbul’u ve insana ilişkin en temel duyguları ustaca dile getiren, çağdaş edebiyatımızın iz bırakan yazarlarından Mario Levi, yayıncılık konferansının kapanışında, edebiyat ve yayıncılık dünyasına seslendi. Çocukluk yıllarımdan bir anıyla başlamak istiyorum. Çok çelimsiz bir çocuktum ve sürekli, etrafımdakilerin beni dövmesinden korkardım. Çocuk dünyasının o acımasızlığında, haliyle içime kapanıktım. Ortaokula başladığımda, 11-12 yaşlarında, okulda karate devamı için...
Yayıncılığın güncel konularının tartışıldığı Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nün açılış konuşmasını, her yaşa sunduğu edebiyat verimiyle ustalaşan çok ödüllü şair, yazar Gülsüm Cengiz yaptı ve yaşamın farklı noktalarına yansıyan edebiyatı çeşitli yönleriyle ele aldı. İnsan, yeryüzündeki büyük serüveninin başladığı günden bu yana, kendini ifade etmek, paylaşmak, duygu ve düşüncelerini, özlem ve isteklerini dışa vurmak için edebiyatın olanaklarından yararlanmıştır. Edebiyatın en eski devamı için...