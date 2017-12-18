Yayıncılığının güncel konuları Keçi’nin 8. sayısı KIŞ 2017’de!

Keçi’nin 8. sayısı, Türkiye’nin edebiyat ve yayıncılık ortamına arşiv niteliğinde ve özgün bir içerik havuzu armağan ediyor. Enis Batur, Burhan Sönmez, Turhan Günay, Behiç Ak, Yekta Kopan, Sibel Oral, Bekir Ağırdır, Turgay Fişekçi, Nermin Mollaoğlu, Mine Soysal, Çiğdem Sezer, Müren Beykan ve Canon Türkiye edebiyat ve yayıncılığın güncel konularını tartıştıkları yazılarıyla Keçi’de.

Sektöre 40 yıldır emek veren Enis Batur ve hayatını kitaplara adamış bir başka isim Turhan Günay, kitapların dünyasını ve o dünyanın yaşam koşullarını ele alıyor. Yazar Burhan Sönmez, güçlü dili ve çokkimlikli mesleki duruşuyla, edebiyatın özgürlük dilini anlatıyor. Mizah ustası, sanatçı Behiç Ak ise, “Çocukluğun deneyimsizliğine ihtiyacımız var” başlıklı yazısında, bugünün sosyokültürel ortamına, çocukların ve yetişkinlerin sunduğu değişim olanağına ışık tutuyor.

Ödüllü öykücü, televizyoncu Yekta Kopan ile kültür sanat gazeteciliğinin üretken isimlerinden, yazar Sibel Oral, yeni iletişim evreninde, dijital ortamlarda edebiyatın ve edebiyatçının nasıl konumlandığını masaya yatırıyor. Ödüllü telif hakları ajanı, Kalem Ajans’ın sahibi Nermin Mollaoğlu ile Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni, yazar Mine Soysal, son 10 yılda edebiyatımızın yurtdışına açılımını değerlendiriyor. 40 yıldır dergi yayıncılığı yapan, usta şair Turgay Fişekçi, edebiyat dergiciliğimizin geçmişten bugüne serüvenini irdeliyor.

Araştırma şirketi KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, bugünkü siyasi, ekonomik ve toplumsal tablonun yayıncılığa, kültür sanat ortamına yansımasına ilişkin öngörülerini, güncel veriler ışığında paylaşıyor. Canon Türkiye Profesyonel Baskı Grubu Satış Müdürü İbrahim Aydoğan, geleceğin kitap ve baskı teknolojilerini anlatıyor.

Odağına edebiyatı ve insanı koyarak, zengin içeriğiyle okuma kültürümüzü geliştirmeyi amaçlayan Keçi, özellikle eğitimci, kütüphaneci, akademisyen, yayıncı, sanatçı, çevirmen, tasarımcı ve editörler tarafından ilgiyle izleniyor. E-dergi, keciedebiyat.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayımlanıyor.

Dergi editörü Halil Türkden’in başyazısından: “Özgür müyüz, tutsak mı? İşte, kapı orada. Özgürlüğe giriş pasaportumuz, bugünün edebiyatına dair hafızalara yuva yapacak bir içerik önümüzde. Düşünmeye, tartışmaya, yüzleşmeye, elbirliği etmeye, çarpışmaya ve sesimizi yükseltmeye, her sayıda, her edebiyat buluşmasında devam ediyoruz. ‘İnadına edebiyat’ diyerek.”