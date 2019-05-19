Geleceği görme ortakları

7. sınıflarla gerçekleştirilen yaratıcı okuma uygulamasında, Tolga Gümüşay’ın Geleceği Görme Ortaklığı adlı öykü kitabındaki çizgi roman, engelli yaşamı, oyun, müzik ve futbol gibi pek çok tema işleniyor.

Yaratıcı okuma uygulamamızı, dört öğretmenden oluşan bir ekiple dört haftaya yayılan bir süreçte, 7. sınıflardan 58 öğrenciyle gerçekleştirdik. Ekip olarak, hayal kurmanın, düşünceleri farklı biçimlerde ifade etmenin önemine çok inanıyorduk. Tolga Gümüşay’ın Geleceği Görme Ortaklığı adlı öykü kitabı, bu anlamda seçebileceğimiz en doğru örneklerden biriydi.

Gümüşay, hem eğlenceli hem de yüreğe dokunan öyküleriyle, son dönem gençlik edebiyatına taze bir soluk getirmişti. Kitabın, betimlemeleriyle okuru kahramanların dünyasına dahil etmesi ve öğrencilerimizin öykülerde kendilerinden bir şeyler bulması seçimimizde etkiliydi. Bu özellikleri, okumayla henüz yeterince bağ kuramamış öğrencilerimizi çalışmaya katmak için önemliydi. Ayrıca, kitapta yer alan dokuz öykü de disiplinlerarası çalışmalar yürütmemize olanak tanıyordu. Öğrencilerimizin öyküler aracılığıyla, bugün geri planda kaldığı hissedilen merhamet, adalet, vicdan ve yardımseverlik gibi bazı temel kavramları düşünmesini, sorgulamasını istedik.

Uygulamanın ilk adımında öğrenciler, en çok beğendikleri öyküleri gönüllerince resimlediler; hatta hayal güçlerini zorlayarak çizgi romana dönüştürdüler. Bu aşamada hiçbir sınırlama getirmedik. Bunu takip eden “Öykümden Bir Kare” adımında ise, beğendikleri bu öykülerden seçtikleri bir ânı dilediklerince çizerek tek bir kareye sığdırmaya çalıştılar.

Öğrencilerimiz, öykülerden bazılarını canlandırdı, bazılarına yeni sonlar yazdı, bazılarına özel kapaklar tasarladı, bazılarında da karakterleri tartışıp yorumladılar.

Öykülerin tadına herkes baksın diye…

“Tavuk Göğsü”, anlatımı ve sıcak betimlemeleriyle kitabın bizim için en etkileyici öykülerindendi. Bu öyküden yola çıkarak bir kısa film çekmeye karar verdik. Dört öğrenci, iki öğretmen ve tiyatro kulübünün katkısıyla, uzun süren, ama keyifli kazanımları olan dokuz dakikalık bir kısa film hazırladık.

Çok beğendiğimiz öyküleri daha çok insanla paylaşmak için, proje kapsamında bir sesli kitap oluşturduk. Kadıköy Belediyesi Görme Engelliler Merkezi’yle iletişime geçip randevu aldık. Bir grup gönüllü öğrenciyle birlikte, yalnızca görme engellilerle paylaşılması için, okuma kabinlerinde kitabı seslendirdik.

Öykülerden biri adını, geçmişte teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlarda oynadığımız bir oyundan almıştı: “Tiktak”. Tahta levhaya çakılan çivilerle oluşturulan minyatür bir futbol sahasında oynanan oyunu, öğrencilerimiz hem kendi aralarında hem de kitabın yazarı Tolga Gümüşay’la oynama fırsatı buldular.

Tolga Gümüşay’ın, söyleşi için okulumuzu ziyareti sırasında, öğrencilerle kurduğu diyalog ve çalışmalarımızı sosyal medya hesaplarından paylaşarak destek vermesi, hepimizi daha da motive etti. Söyleşide öğrencilerimizden biri kendisine, “Siz şu öykünün sonunu güzel yazmamışsınız. Ben başka bir son önerdim ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum,” dediğinde, onu sabırla dinledi, yorumda bulundu ve yazmaya devam etmesini söyledi. Öğrencilerin, sadece öğretmenleri değil, okudukları kitabın yazarı tarafından da desteklendiklerinde, bambaşka bir etkilenme yaşadıklarına tanık olduk.

Öğrencilerin bu projeye özel açtığı “Geleceği Görme Ortakları FBK” adlı YouTube kanalımızda, “Tavuk Göğsü” adlı kısa filmi ve diğer çalışmaların videolarını izlemek mümkün.