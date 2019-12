İnsan olmanın yolu…

“Kendimizi, geçmişte olduğumuz kişiyi, neredeyse her şeyi edebiyata borçlu olduğumuzu, kitaplar yok olursa tarihin de, insanların da kaybolacağını söylediniz. Haklı olduğunuza eminim. Kitaplar yalnızca rüyalarımızın ve anılarımızın gelişigüzel derlemeleri değildir. Bizlere kendimizi aşmanın yollarını da sunarlar. Kimileri kitap okumayı sadece bir kaçış olarak görür: Gerçek dünyadan hayali bir dünyaya, kitapların dünyasına bir kaçış. Oysa kitaplar çok daha fazlasıdır. Onlar, tamamıyla insan olmamızın bir yoludur.”

Susan Sontag, Borges’e yazdığı mektupta kitapların açtığı yolu böyle tanımlıyor. Kitap dünyasına emek verenler olarak; kitap sayfalarında, fuar yollarında, sabahladığımız yazı masalarında, buluşmalarımızda ve kitapçı raflarında “birlikte” yürüyoruz. Kitapların mucizesine inanan bir dünyanın işçileriyiz biz. İnsan olmamızın yolu bu olduğu için, en önemlisi de hatırlamak, hatırlatmak için.

Edebiyat ve yayıncılık dünyası için hafıza olma görevini üstlenen Keçi, 12. sayısında yine arşiv niteliğinde bir içerik sunuyor. Sektörün tüm paydaşlarının önemli notlar çıkardığı yayıncılık konferansı 9. Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nün tüm içeriğini, KIŞ 2019 sayısında bir araya getiriyor.

Murathan Mungan, 40 yıllık yazın hayatından süzdüğü deneyimiyle eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Leyla Ruhan Okyay, edebiyatla inşa ettiği köprüleri resmediyor. Faruk Duman, hem yazarı hem editörü aynı kimlikte nasıl yaşattığını, editör Sevengül Sönmez’in tuttuğu boy aynasından paylaşıyor.

62 yıldır dünya edebiyatının önemli eserlerini dilimize kazandıran Seçkin Selvi, edebiyatın çeviri durağında editör, yazar Murat Yalçın’ın sorularını yanıtlıyor, konuşulmayanları ve merak edilenleri dillendiriyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, sektörün son yıllardaki temel meselelerini ve 2020 hedeflerini özetliyor. Araştırmacı Bekir Ağırdır, değişen dünyanın izinde ilişkilere, iletişim modellerimize ve iş yapış biçimimize dikkati çekiyor. Anadolu’nun bağımsız kitapçıları, kitap dünyasını belirleyen, okuma kültürünün nabzını tutan deneyimlerini paylaşıyorlar.

April Yayınları editörü Nazlı Berivan Ak, “fuar arası yayıncılık” hallerimizi, kitap fuarlarına yönelik yeni bir kurgu ihtiyacını gerekçeleriyle analiz ediyor. Gençlere dünyayı öykülerle anlama ve anlatabilme fırsatını sunan Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2019 sonuçlarını Proje Başkanı Müren Beykan değerlendiriyor.

Her düşünce bir diğerine uzanır. Her kitap bir diğerine, her yazar bir okura ya da bir başka yazara, yayıncı da başka bir meslektaşına… Keçi’nin yeni sayısı, birbirimize dokunduğumuz meselelere, ortak dertlere ve ancak birlikte ilerleyeceğimiz çözüm yollarına ışık tutuyor.