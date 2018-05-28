Keçi 4. yılında… 9. sayı YAZ 2018 yayında!

Edebiyatın dijital hafızası Keçi’nin 9. sayısı yayında!

Edebiyat e-dergisi Keçi dördüncü yılında, 9. sayısı YAZ 2018 yayında. Keçi, keciedebiyat.com adresinden ücretsiz okunuyor.

Gaye Boralıoğlu, Levent Erden, Batuhan Aydagül, Mine Soysal, Gülsevin Kıral, Elif Doğan, İnci Vural ve Füsun Çetinel gibi edebiyat, eğitim ve iletişim dünyasının önemli isimleri özgün içerikleriyle e-dergi Keçi’nin 9. sayısı YAZ 2018’de bir araya geldi.

Keçi’nin yeni sayısında; 2015 Yunus Nadi Öykü Ödülü sahibi, çağdaş edebiyatımızın dikkati çeken ismi Gaye Boralıoğlu, “Neden yazıyorum?” sorusunun peşine düşüyor. Çocuk edebiyatında kendine has mizahi bir üslupla yazan, her yaştan okurun severek okuduğu Gülsevin Kıral, çocuk edebiyatı yoluyla sevgi, dayanışma ve barış dilini kurmanın olanaklarını anlatıyor.

İletişim ve sosyal medya konularında dünyanın önde gelen uzmanlarından, Next Academy Başkanı Levent Erden, geleceğin dijital dünyasının kapılarını eğitimciler için araladı.

Yazar ve yayıncı Mine Soysal, uzman klinik psikolog, pedagog İnci Vural ve blogcuanne.com adlı bloğuyla tanınan ebeveyn, yazar Elif Doğan, çocuk edebiyatının ve okurlarının özgürleşme olasılıklarını tartışıyor. Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Direktörü, eğitim uzmanı, analist Batuhan Aydagül, 20 yılı aşan deneyimiyle, eğitim sistemimizin bugününe ve yarınına ışık tutacak gözlem ve görüşlerini paylaşıyor.

Eğitimde Edebiyat Semineri’nin tüm içeriğinin yayınlandığı Keçi 9’da, kitap seçiminden uygulama adımlarına dek öğrencileri edebiyatla buluşturan, yeni ve etkili yolları örnekleyen yaratıcı okuma örneklerinin yanı sıra, çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatımızın üretken isimlerinden Füsun Çetinel’in yaratıcı okuma uygulamaları değerlendirmesi yer alıyor.

Odağına edebiyatı ve insanı koyarak, zengin içeriğiyle okuma kültürümüzü geliştirmeyi amaçlayan Keçi, özellikle eğitimci, kütüphaneci, akademisyen, yayıncı, sanatçı, çevirmen, tasarımcı ve editörler tarafından ilgiyle izleniyor. E-dergi, keciedebiyat.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayımlanıyor.

Dergi editörü Halil Türkden’in başyazısından: “Dört yılı geride bırakan e-dergi Keçi, ‘inadına edebiyat’ diyerek çıktığı yolda 9. sayısıyla yaza merhaba diyor… Yeni sayıda; Kadeş Savaşı’ndan 1968 Fransa’sına, Nazi toplama kamplarından Turist Ömer’li Taksim’e, Mardin’den Mudanya’ya kadar uzun soluklu bir yolculuğa çıkıyoruz.”

Ayrıntılı bilgi info@keciedebiyat.com

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