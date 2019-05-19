Keçi’nin YAZ 2019 sayısı yayında!

Yayın hayatında 5 yılı geride bırakan Keçi’nin 11. sayısı, “eğitimde edebiyata” ilişkin güncel bir içerik, değerli bir arşiv sunuyor.

E-dergi Keçi’nin YAZ 2019 sayısında, edebiyatımızın önemli isimleri Haydar Ergülen, Neslihan Önderoğlu, Irmak Zileli, Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Feyza Hepçilingirler, Mine Soysal, Dr. Müren Beykan ve birbirinden özgün içerikleriyle eğitimciler, eğitimde edebiyatın güncel başlıklarını tartıştıkları yazılarıyla bir araya geldi.

Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, Türkiye’nin dört bir yanından gelen eğitimcilerin katılımıyla gerçekleşen 12. Eğitimde Edebiyat Semineri’nin tüm içeriğini yayınlayan yeni sayıda, şiirden öyküye, dilden felsefeye, iletişimden öykü yarışmalarına ve yaratıcı okuma uygulamalarına kadar eğitimcileri ve kütüphanecileri ilgilendiren çeşitli başlıklar tartışılıyor.

Şair Haydar Ergülen’in “Okulu Dizelerle Donatmak” konuşma başlığı için yazdığı şiir, ilk kez Keçi’nin bu yeni sayısında yayınlandı.

Odağına edebiyatı ve insanı koyarak, zengin içeriğiyle okuma kültürümüzü geliştirmeyi amaçlayan Keçi, özellikle eğitimci, kütüphaneci, akademisyen, yayıncı, sanatçı, çevirmen, tasarımcı ve editörler tarafından ilgiyle izleniyor.

E-dergi, keciedebiyat.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayımlanıyor.

Dergi editörü Halil Türkden’in başyazısından: “Dünyada hiç bu kadar ‘hikâye’ olmamıştı. Sokakta, evde, işyerinde, elimizdeki cihazlarda, metroda, çevrimiçi ortamlarda… Bazı hikâyeler ise hiç bitmiyor. Doğanın ve hayvanların direnişi, Einstein’ın Görelilik Teorisi, insanın eşitlik mücadelesi… Zamansız ve mekânsız bir hikâye evreninde yaşıyoruz. Bu dünyanın neye benzediğini bize gösterse gösterse hikâyelerimiz gösterebilir. Keçi yeni sayısında, hikâyelere olan inancı, umudu ve inadıyla denize iniyor…

Ayrıntılı bilgi info@keciedebiyat.com

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