Sabırla, inatla ve “bir aradayız” duygusuyla…

Türkiye’de her kesimden insanın ekonomik hortumun içine sürüklendiği zor bir dönemde, kitaba ve yayıncılığa emek verenlerin sektörel buluşması olan Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nü geride bıraktık. Kitap fiyatlarının her gün daha çok tartışıldığı, kitabın acil ve temel ihtiyaç değil de lüks olarak görüldüğü, türlü engellemeye maruz bırakıldığı bir ülkede her endişe, her soru daha anlamlı artık. Biliyoruz ki Türkiye’de yayıncılık ezelden beri zor. Biliyoruz ki yayıncılar “bir aradayız” duygusunu yaşayabilen sabırlı, inatçı insanlar. Okurlarımızla, yazarlarımızla ve elbette gece gündüz emek verdiğimiz değerli kitaplarımızla.

E-dergi Keçi 10. sayısıyla, kitaba emek verenlerin ortak endişelerini, ortak sesini, ortak meselelerini ve çözüm arayışlarını konu alıyor.

Pınar Kür, 12 Mart atmosferinde yazdığı ilk romanının yayımlanma sürecini paylaşıyor, kendi deyişiyle “ilk aşk”ını. Turgay Fişekçi, yayıncılığın gönül köprüleri inşa eden bir uğraş olduğunu 40 yılı aşkın deneyimiyle anlatıyor. Mine Söğüt, “güzel günler göreceğiz” büyüsünde yitirdiklerimizi, bizi geleceğe taşıyacak olan yüzleşmeleri ele alıyor.

Cem Akaş, Müge İplikçi ve Ömer Erdem, öykü, şiir ve roman arasında daralan, zaman zaman dağılan ve eksilen edebiyat üretimimizi tartışıyor, geleceğe önemli notlar düşüyorlar. İki deneyimli yayıncı Mine Soysal ve Müge Gürsoy Sökmen, 20 yıl sonraya bakıyor, yayıncılığımızın gelecek hayalini kuruyorlar.

Sektörün önemli isimleri Haluk Hepkon, Cem Özyiğit ve Kenan Kocatürk, Banu Ünal’ın, vadelerden iadelere, iskontolardan fiyatlandırmaya kadar kitap piyasamızın temel sorunları üzerine sorularını yanıtlıyor. Ekonomist Fatih Keresteci, yayıncılığımıza ve Türkiye ekonomisine etki eden yerel ve küresel gelişmeleri aktarıyor. Gençlere dünyayı öykülerle anlama ve anlatabilme fırsatı sunan Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2018 sonuçlarını Proje Başkanı Müren Beykan değerlendiriyor.

Keçi’nin 10. sayısı yine iki değerli konuk yazarı ağırlıyor. Metin Celâl, dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı’na ve 70. yılına dair gözlemlerini paylaşıyor. Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri Müdürü Şafak Pala, kütüphanelerin toplumsal dayanışmaya, bilgiye erişimdeki eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına nasıl etki ettiğini örnekliyor.

Geride bıraktığımız 9 sayı gibi, Keçi 10 da aynı umut, inat ve gerçeklikle, edebiyata ve kitaplara gönül verenlerin güçlü sesini taşıyor.