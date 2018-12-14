Yayıncılık konferansının içeriği Keçi’nin 10. sayısında!

Edebiyat e-dergisi Keçi’nin 10. sayısı yayında. Keçi, keciedebiyat.com adresinden ücretsiz okunuyor.

Keçi’nin 10. sayısı, edebiyat ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor, arşiv niteliğinde güncel bir içerik armağan ediyor. Pınar Kür, Turgay Fişekçi, Mine Söğüt, Cem Akaş, Müge İplikçi, Ömer Erdem, Kenan Kocatürk, Müge Gürsoy Sökmen, Haluk Hepkon, Metin Celâl, Müren Beykan ve Şafak Pala gibi isimler, yayıncılığın güncel konularını tartıştıkları yazılarıyla KIŞ 2018 sayısında!

Çağdaş edebiyatımızın sevilen yazarları, hayatın ve edebiyatın içinden süzdükleri birikimlerini, yayıncılık dünyasında yaşadıkları dönüm noktalarını Keçi’nin yeni sayısında anlattılar. Sektörün önemli isimleri, kitap piyasamızın güncel sorunlarını masaya yatırırken, deneyimli yayıncılar 20 yıl sonrasına bakarak yayıncılığımızın gelecek hayalini kurdular. Ekonomiden organizasyona, yayımlanan türlerden edebiyat üretimine kadar yayıncılığın içinden yükselen sorular editörler, yazarlar ve uzmanlar tarafından ele alındı.

Dünyanın en büyük kitap organizasyonu olan Frankfurt Kitap Fuarı, kütüphanelerin okuru kitapla buluşturma noktasında oynadığı önemli rol ve daha fazlası Keçi’nin yeni sayısında. 9 yıldır gençlere dünyayı öykülerle anlama ve anlatabilme fırsatı sunan Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın geride bıraktığımız yıla dair değerlendirmesi de Keçi KIŞ 2018’de.

Odağına edebiyatı ve insanı koyarak, zengin içeriğiyle okuma kültürümüzü geliştirmeyi amaçlayan Keçi, özellikle eğitimci, kütüphaneci, akademisyen, yayıncı, sanatçı, çevirmen, tasarımcı ve editörler tarafından ilgiyle izleniyor. E-dergi, keciedebiyat.com adresi üzerinden ücretsiz olarak yayımlanıyor.

Dergi editörü Halil Türkden’in başyazısından: “Biliyoruz ki Türkiye’de yayıncılık ezelden beri zor. Biliyoruz ki yayıncılar sabırlı, inatçı, ‘bir aradayız’ duygusunu yaşayabilen insanlar. Okurlarımızla, yazarlarımızla ve elbette gece gündüz emek verdiğimiz değerli kitaplarımızla. E-dergi Keçi 10. sayısıyla, kitaba emek verenlerin ortak endişelerini, ortak sesini, ortak meselelerini ve çözüm arayışlarını konu alıyor… Geride bıraktığımız 9 sayıda olduğu gibi, Keçi 10 da aynı umut, inat ve gerçeklikle, edebiyata ve kitaplara gönül verenlerin güçlü sesini taşıyor.”

Ayrıntılı bilgi info@keciedebiyat.com

Basın Sorumlusu Oya Balkan | oya@gunisigikitapligi.com | 0530 962 70 89