Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2018 başvuruları sonlandı.

Türkiye’nin genç öykü belleğinde iz bırakan ve usta öykücü Zeynep Cemali’nin anısını yaşatmak amacıyla 2011’den beri düzenlenen Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2018 başvuruları sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu ve Türkiye genelinde 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmaya gönderilen yüzlerce öykü şimdi değerlendirme aşamasında.

Geleceğin yazarlarının yetişmesine öncülük etmeyi, Türkçe’nin zengin ve doğru kullanımına katkıda bulunmayı hedefleyen yarışmanın 2018 yılı teması “kararlılık” olarak belirlenmişti. Bu yıl öykülere kılavuzluk edecek cümle de, Öykü Öykü Gezen Kedi adlı kitabındandı: “Keçi inadı tutan çocuğa laf geçiremeyeceğini anlayınca sustu.”

Her yıl Zeynep Cemali’nin roman ve öykü kitaplarından seçilen bir cümlenin rehberliğinde farklı bir temayı işleyen yarışmaya katılan binlerce genç, 2011’den bu yana öykülerini kardeşlik, hoşgörü, arkadaşlık, umut, cesaret, adalet ve dayanışma üzerine yazdılar.

Yarışmanın proje başkanı, editör Müren Beykan mart ayı başında 11. Eğitimde Edebiyat Semineri’nde öğretmenlere seslendi: “Kararlılık çok geniş bir kavram. İçinde hem inat, hem direnme, hem sebat ve sabır, hem de cesaret ve çalışkanlık barındırıyor. İstikrarlı, disiplinli olmayı ve tabii sürekliliği de içeriyor. Gençler, kararlılığın ‘kör inat’tan öte bir okyanus olduğunu, hedefe ulaşmak ve başarmak için sevgiyle, sabırla sorgulamanın, gerekiyorsa yöntem değiştirmenin, başarısızlıktan yılmadan çok çalışmanın ve illa ki işbirliği yapmanın şart olduğunu öykülerinde ifade edecekler mi?.. Bu yıl heyecanımız böylesine katmerli.” Beykan konuşmasını, “Hayal kuran, öykü kuran her çocuk, dünyamızın çok daha iyi bir yer olması için önemli birer yapıtaşı…” diyerek noktaladı.

Şimdi sıra seçici kurulda!

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın her yıl usta yazar ve akademisyenlerden oluşan seçici kurulunda bu kez, Çiğdem Sezer, Fadime Uslu, Semih Gümüş, Turgay Fişekçi ve Dr. Müren Beykan yer alıyor.

Gençlerin her yıl daha fazla ilgi gösterdiği yarışmaya bu yıl 500’ün üzerinde öğrenci katıldı. Yurt genelinde 50’den fazla ilden “kararlılık” öyküsüyle başvuru yapılırken, Türkçe öğretmenlerinin yanı sıra farklı branş öğretmenleri de öykü yazmaya hevesli öğrencilerini yarışmaya katılmaları için destekledi. Bu yıl yine devlet okullarından ve özel okullardan eşit dağılımda öykülerin yer aldığı başvurularda, 6. ve 7. sınıfların, liseye geçiş sınavlarına hazırlanan 8. sınıflara göre yarışmaya daha yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Ödül töreni sonbaharda, edebiyat ve yayıncılık konferansında!

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2018 Ödül Töreni, 20 Ekim Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi’nde Günışığı Kitaplığı tarafından düzenlenecek yıllık yayıncılık konferansı 8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü kapsamında gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi edebiyat ve yayıncılık dünyasının bir araya geleceği konferanstaki törene, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte katılacak öğrenciler ödüllerini, usta edebiyatçıların elinden alacak; birçok yazar ve yayıncıyla tanışma fırsatı bulacak.

Yarışmada dereceye giren öyküler ve seçici kurulun dikkatini çeken “Okumalık Öyküler” bu yıl da bir kitapta toplanacak. Zeynep Cemali Öykü Yarışması Ödüllü Öyküler Kitapçıkları, halk kütüphanelerine, okul ve üniversite kütüphanelerine, öyküseverlere ve basına ücretsiz dağıtılıyor. Kitapçığın geçmiş sayılarını gunisigikitapligi.com

adresinden okumak ya da indirmek mümkün.

Bilgi için yarisma@gunisigikitapligi.com